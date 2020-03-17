تحذيرات من استخدام المضادات الحيوية لنزلات البرد

كشفت منظمة ” تسجيل الغذاء والدواء ” الأمريكية عن تحذيراتها من تناول المضادات الحيوية دون إشراف من الطبيب المختص .

وأشارت إلى عدد من الأضرار التي تتسبب بها المضادات الحيوية التي يتم استخدامها وفقا للتعامل الذاتي الغير مسئول والتي تتمثل في :

1- خطر الموت في حال الاصابة ببكتيريا مقاومة للمضادات الحيوية .

2- إطالة مدة المرض .

3- زيادة عدد زيارات للطبيب .

4- خطر الإصابة بأمراض بكتيرية قد يستعصي علاجها بالمضادات الحيوية المتوفرة .

5- الاضطرار لاستخدام ​أدوية أغلى ثمنا .

وعن الخطوات التي يجب إتباعها من أجل التخلص من نزلات البرد وهي :

1- استخدام الأدوية المسكنة والتي تعمل على تخفيض الحرارة مثل ​الاسبرين والباراسيتامول .

2- الراحة التامة .

3- الإكثار من شرب ​السوائل الدافئة و​العصائر ​.