تحذيرات من استخدام المضادات الحيوية لنزلات البرد

كشفت منظمة ” تسجيل الغذاء والدواء ” الأمريكية عن تحذيراتها من تناول المضادات الحيوية دون إشراف من الطبيب المختص .
وأشارت إلى عدد من الأضرار التي تتسبب بها المضادات الحيوية التي يتم استخدامها وفقا للتعامل الذاتي الغير مسئول والتي تتمثل في :
1- خطر الموت في حال الاصابة ببكتيريا مقاومة للمضادات الحيوية .
2- إطالة مدة المرض .
3- زيادة عدد زيارات للطبيب .
4- خطر الإصابة بأمراض بكتيرية قد يستعصي علاجها بالمضادات الحيوية المتوفرة .
5- الاضطرار لاستخدام أدوية أغلى ثمنا .
وعن الخطوات التي يجب إتباعها من أجل التخلص من نزلات البرد وهي :
1- استخدام الأدوية المسكنة والتي تعمل على تخفيض الحرارة مثل الاسبرين والباراسيتامول .
2- الراحة التامة .
3- الإكثار من شرب السوائل الدافئة والعصائر .