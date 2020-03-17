الصفحة الرئيسية صحة تحذيرات من استخدام المضادات الحيوية لنزلات البرد

تحذيرات من استخدام المضادات الحيوية لنزلات البرد

بواسطة -
0 57

كشفت منظمة ” تسجيل الغذاء والدواء ” الأمريكية عن تحذيراتها من تناول المضادات الحيوية دون إشراف من الطبيب المختص .

وأشارت إلى عدد من الأضرار التي تتسبب بها المضادات الحيوية التي يتم استخدامها وفقا للتعامل الذاتي الغير مسئول والتي تتمثل في :

1- خطر الموت في حال الاصابة ببكتيريا مقاومة للمضادات الحيوية .

2- إطالة مدة المرض .

3- زيادة عدد زيارات للطبيب .

4- خطر الإصابة بأمراض بكتيرية قد يستعصي علاجها بالمضادات الحيوية المتوفرة .

5- الاضطرار لاستخدام ​أدوية أغلى ثمنا .

وعن الخطوات التي يجب إتباعها من أجل التخلص من نزلات البرد وهي :

1- استخدام الأدوية المسكنة والتي تعمل على تخفيض الحرارة مثل ​الاسبرين والباراسيتامول .

2- الراحة التامة .

3- الإكثار من شرب ​السوائل الدافئة و​العصائر ​.

لا يوجد تعليقات

ماذا تقول أنت؟

الرجاء, التأكد من الأطلاع على قواعد الكتابة في نورت قبل نشر تعليقك.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.