نشر الموقع الصيني ” سوهو ” تقريرا يحذر فيه من تناول الموز الذي يحتوي على العديد من القيم الغذائية العالية مع بعض الأطعمة والتي قد يتسبب في أضرارا للجسم .

وتمثلت تلك الأطعمة في الآتي :

1- منتجات الألبان : يجب على الأشخاص الذين يعانون من ضعف وظائف الطحال والمعدة أن يتجنبوا تناول الموز مع منتجات الألبان .. لما قد تسببه لهم من آلاما في البطن والإسهال ومشاكل أخرى في الجهاز الهضمي .

2- بطيخ هامي : يؤدي تناوله مع الموز سيزيد من أيونات البوتاسيوم في الدم، مما قد يؤدي إلى ضعف عضلة القلب والفشل الكلوي وأمراض المفاصل وانخفاض معدل ضربات القلب .. وفي بعض الحالات يمكن أن يؤدي إلى الموت .

3- البطاطا الحلوة : لا يفضل تناول الموز معها حيث يمكن أن تعقد الهضم بشكل كبير مما قد يؤدي إلى الانتفاخ .

وأشار التقرير إلى أن هذه الأطعمة تبقى في المعدة لمدة طويلة في حال مزجها ما يمكن أن يؤدي إلى ارتجاع الأحماض وأعراض أخرى سلبية مثل التسمم المزمن .

كما نصح أيضا بعدم تناول الموز على معدة فارغة وعدم تخزينه في الثلاجة لأن درجات الحرارة المنخفضة تسبب سواد قشرته وتحول اللب إلى عصيدة مما يفقده طعمه وقيمته الغذائية .