نشر موقع ” إن دي تي في ” تقريرا حول بعض العلامات والسلوكيات التي تشير إلى إصابة الشخص بالاكتئاب وليست معروفة على نطاق واسع .

ومن هذه السلوكيات هي الهروب مثل قضاء الكثير من الوقت في العمل أو الرياضة .. كما يمكن أن تكون مشاكل في الجهاز الهضمي والصداع وعدم التحكم في السلوك العنيف .

وقال طبيب نفسي يدعى ” سانجاي تشو ” أن الاكتئاب هو اضطراب في مزاج الشخص المصاب به وأن أعراضه الأساسية هي سوء المزاج والحزن إلى جانب الكثير من البكاء دون سبب واضح .

وأشار إلى أن بعض الرجال خاصة المراهقين منهم قد يصبح لديهم الكثير من حالات التهيج أو الحدة في الطباع .. كما يمكن أن يعاني الرجال أيضا من الإصابة بمرض ” الأنهيدونيا ” أو ما يعرف بمصطلح ” فقدان التلذذ بالحياة ” الذي يعني عدم الاهتمام أو الحصول على المتعة في أشياء كانت ممتعة له من قبل .

وتحدث تشو عن وجود أعراض جسدية للاكتئاب لا يجب على الرجال تجاهلها وهي وجود صعوبة في النوم وانخفاض في الشهية ويتبعها فقدان الوزن غير المقصود .. ويمكن أن يحدث العكس أيضا مثل زيادة في النوم وزيادة في الشهية وزيادة الوزن وقد تكون هذه الأعراض مصحوبة أيضا بمشكلات في صنع القرار والتركيز .

وتابع : ” قد يبدأ الشخص في تطوير مشاعر اليأس والعجز وعدم وجود قيمة له وهو ما يُعرف بإسم ” الثالوث المعرفي للاكتئاب ” فلا يرى الشخص أي أمل في تحسن الأمور وإذا استمرت هذه الأعراض لبعض الوقت يبدأ الشخص في النهاية في الشعور بأن الحياة لا تستحق العيش ” .

واستكمل سانجاي تشو بأن هناك أعراضا تحذيرية أخرى للاكتئاب عند الرجال وهي وجود ضعف كبير في الأداء الشخصي سواء بين الأشخاص أو أثناء الأداء الاجتماعي أو حتى في الوظيفة المهنية .

وهي اللحظة التي يصبح فيها الاكتئاب سببا للقلق ويحتاج إلى عناية فورية .. مضيفا أنه إذا ظهرت هذه الأعراض يجب النظر إلى الاكتئاب على أنه مرض طبي يستوجب اللجوء للطبيب .