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تعرف على الأطعمة التي يؤدي إهمالها إلى ” ارتفاع ضغط الدم “

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ذكر تقرير لموقع ” medical daily ” الأطعمة التي قد يتسبب الإهمال فيها وعدم تناولها بشكل مستمر إلى حدوث مضاعفات مثل ارتفاع نسبة ضغط الدم .

فنجد أن بعض الأشخاص يجهلون أهمية تناول الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة وبعض الفيتامينات والعناصر الأخرى المهمة لجسم الإنسان وخاصة لمرضى الضغط المرتفع .

ومن أمثلة تلك الأطعمة نجد :

1- الحليب : الذي يحتوى على بعض العناصر المهمة للجسم وصحة الشخص ويساهم في تنظيم نسبة الضغط ويحد من ارتفاعه خاصة إذا كان خالي الدسم .

2- العدس : من البقوليات الغنية بالبوتاسيوم الذي يساعد بشكل كبير في تخفيض ضغط الدم والحد من ارتفاعه .

3- السلطة الخضراء والخضراوات الورقية : فهي تحتوي على قيم غذائية عالية وتساعد في تنظيم نسبة ضغط الدم وتحد من تعرضه للارتفاع لأنها غنية بالماغنسيوم والبوتاسيوم .

4- الموز والرمان : فهما يعدان من الفواكه الغنية بنسبة جيدة من البوتاسيوم وهذا الأمر يساهم بشكل كبير في تنظيم نسبة الدورة الدموية في الجسم وتنظيم نسبة الضغط .

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