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تعرف على الأطعمة الطبيعية التي تمنحك السعادة

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نشر موقع ” إنديان اكسيريس ” تقريرا حول أن السعادة ترتبط ارتباطا وثيقا بالهرمونات .. فإذا كان الطعام يحتوي على كمية كافية منها كالسيروتونين والدوبامين والاندورفين فإن ذلك قد يضفي الراحة والسهولة على حياتك .

فهذه الأطعمة يساعد تناولها في رفع حالة الشعور بالسعادة .. وتمثلت تلك الأغذية في :

1- سمك السلمون : يعد تناول سمك السلمون من الأغذية الهامة التي تساعد في إنتاج الأحماض الدهنية الأساسية التي يتعذر على الجسم إنتاجها .. فأحماض أوميغا 3 الدهنية التي تتواجد فيه بكثرة تعمل على استرخاء العضلات وتساعد في الهضم وفي تخثر الدم وفي الخصوبة .

2- الشوكولاتة الداكنة : الكافيين الموجود بالشوكولاتة الداكنة يساعد على طرد النعاس مما يجعلنا نشعر أكثر بالتركيز والاستعداد .. كما أنه غني بمضادات الأكسدة والتي ترتبط بتغيير المزاج .

3- التوت البري : يعمل التوت البري على تحسين تدفق الدم إلى الدماغ مما يجعل من السهل على الجسم الحصول على الدوبامين والسيروتونين كما أنه غني بمضادات الأكسدة والكربوهيدرات البسيطة والألياف المفيدة للجسم .

4- المكسرات والبذور : تحتوي على هرمون السعادة الذي يعرف بـ ” السيروتونين ” الذي يعمل على تنظيم المزاج والذاكرة كما تحتوي أيضا على فيتامين ” E ” الذي يعمل كمضاد أكسدة طبيعي لحماية الخلايا .

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