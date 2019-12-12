تعرف على بعض الأطعمة التي تسبب الأرق خلال الليل

كشفت مجلة ” ميس كيرا ” عن بعض الأطعمة التي يؤدي تناولها مساءا أو قبل الخلود إلى النوم إلى التسبب في الأرق وتؤثر بشكل كبير على إمكانية النوم .

وتمثلت تلك الأطعمة في الآتي :

1- الشوكولاتة : يؤدي استهلاك الشوكولاتة قبل النوم سواء كانت عبارة عن قطع أو كوب من الشوكولاتة الساخنة إلى التسبب في حدوث الأرق وذلك بسبب ما تحتويه من مزيج السكر والحليب فضلا عن احتوائها على نسبة من الكافيين .

2- الشاي الأخضر : يفضل تجنب استهلاكه قبل النوم لأنه قد يزيد من التوتر والشعور بالقلق العام .. كما قد يزيد من معدل ضربات القلب .

3- الزبادي : تناول الزبادي وخاصة المصاحبة بنكهات قبل النوم من أبرز أسباب الأرق وذلك لأن الزبادي بالنكهات يضاف إليها سكر .. ويوصي بتجنب أي أطعمة سكرية قبل النوم .

4- الموز الغير ناضج : والذي يحتوي على نسبة عالية من مادة الـ ” تانين ” والمعروفة أيضا بإسم ” العفص ” والتي قد تسبب الإمساك حيث تعمل على ابطاء عملية الهضم مما يؤرق نومك .

5- الثوم : يفضل تجنب أي أطعمة تحتوي على الكثير من الثوم قبل النوم مباشرة لما يسببه من حرقة في المعدة .

6- الطماطم : والتي تحتوي على نسبة عالية من حمض الماليك المعروف بحمض التفاح بالإضافة إلى حمض السيتريك المعروف بحمض الليمون واللذان يساعدان في إفراز المعدة للكثير من العصارة الهضمية .

7- الخبز والمكرونة : يعد كلا من الخبز والمعرونة من المصادر الغنية بالكربوهيدرات .. لذا من المهم تجنبها قبل النوم لأنه لا يتاح للجسم وقت كاف لمعالجتها فتؤرق النوم كما أنها عادة ما تساهم في الكوابيس .

8- اللحوم : على الرغم من أن تناول وجبة غنية بالدهون أو نسبة عالية من البروتين سيشعرك بالشبع لفترة طويلة إلا أنها ستؤرق نومك لأنها تعزز الإصابة بمشاكل عسر الهضم وارتجاع المريء .

9- الجريب فروت : يساهم في زيادة الحموضة وحرقة المعدة بسهولة .