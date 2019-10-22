تعرف على بعض الطرق التي تساعد في التخلص من انتفاخ البطن

يعد انتفاخ البطن أحد الأعراض الشائعة التي يعاني منها الكثيرين ويرجع حدوثها إلى عدة أسباب أبرزها هو ابتلاع الهواء أثناء الأكل والشرب وامتلاء البطن به أو بالغازات .

بالإضافة إلى ذلك أيضا التدخين وعدم ممارسة الرياضة واستهلاك كميات كبيرة من السكر والملح والأطعمة التي تحتوي على الدهون المشبعة والكوليسترول وغيرها من الأسباب التي تؤدي إلى حدوث انتفاخ البطن .

وهناك بعض النصائح والطرق التي تساعد في التخلص من انتفاخ البطن وهي :

1- شرب الماء بكثرة يساعد على التحخلص من انتفاخ البطن خاصة الماء معتدل الحرارة وتجنب الماء المثلج .

2- التقليل من تناول الأطعمة التي تعمل على تكون الغازات في البطن مثل البصل والكرنب والقرنبيط والتفاح .

3- الحرص على ممارسة الرياضة يوميا كل صباح لأنها تعمل على تحسين أداء الجهاز الهضمي .

4- تجنب تناول الخضروات النية واستبدالها بالخضروات المطبوخة .. والعمل على التخلص من قشور الطماطم قبل تناولها وأيضا بذور الخيار .

5- تناول اللقيمات الصغيرة أثناء الأكل ومضغها جيدا مع إغلاق الفم أثناء المضغ لتجنب ابتلاع الهواء .

6- عدم الإفراط في تناول الطعام لأنه يعد أحد أسباب شعور الإنسان بإنتفاخ البطن .. لأن الطعام الزائد عن حاجة الإنسان يضاعف عمل الجهاز الهضمي .

7- تجنب الأنشطة التي تؤدي إلى زيادة كمية الهواء الذي يصل إلى البطن عن طريق الفم مثل التدخين ومضغ العلكة لفترة طويلة .

8- التقليل من تناول البروتينات والأطعمة الغنية بالدهون لأنها تستهلك وقتا أطول في هضمها مما يزيد من فرص انتفاخ البطن .