تعرف على بعض العلاجات المنزلية المستخدمة للتخلص من ” حب الشباب “

” حب الشباب ” من الأمراض الجلدية التي يمكن أن تصيب الإنسان في أي مرحلة عمرية وليس فئة الشباب فقط كما يعتقد البعض .. والتي يصاب بها الشخص نتيجة انسداد بصيلة بخلايا الجلد الدهنية الميتة وسرعان ما تتحول إلى بثور حمراء متورمة ممتلئة بالقيح .

وينصح بعدم التعامل مع هذه البثور بالضغط عليها كنوع من علاجها لأن ذلك من الممكن أن يجعل العيوب تتفاقم وتسبب ندبا أو عدوى .

وهناك عدد من العلاجات المنزلية التي يمكن أن تساعد في التخلص من البثور في الوجه كما يمكن أيضا أن تمنع ظهور أنواع جديدة منها .. وتتمثل في الآتي :

1- الثوم : يعمل على على تطهير الدم من السموم مما يؤدي بدوره إلى جلد لامع وبشرة تتميز برونقها .. كما أن الأمر آمن تماما وغير مكلف كل ما في الأمر هو أن تضع عصير الثوم على وجهك لدقائق .

2- عصير الليمون : من العلاجات المنزلية الفعالة للبثور بسبب عصارته المضادة للأكسدة وتساعد خصائصه المضادة للبكتيريا كذلك في تطهير المسام .

3- قناع العسل والقرفة : والذي يعد من المصادر الممتازة للمواد المضادة للأكسدة إذ يمكنه محاربة البكتيريا والحد من الالتهابات التي تؤدي إلى ظهور البثور على الجلد .

4- لب الطماطم : حيث يساعد تدليك الجلد المصاب بالبثور بـ ” لب الطماطم ” في تجفيف تلك الأماكن المصابة وإغلاق المسام لأنها غنية بفيتامين هـ وفيتامين ج .. إلى جانب احتوائها على مواد مضادة للأكسدة .