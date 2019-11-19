تعرف على طرق تعزيز نسبة الهيموجلوبين في جسدك دون اللجوء إلى الأدوية

يعتبر الهيموجلوبين وهو البروتين المحمل بعنصر الحديد في الجسم والموجود في خلايا الدم الحمراء من الأشياء الهامة التي يجب الاهتمام بها وبالنسبة الخاصة بها في جسد الإنسان .

فهذا البروتين يساعد على وصول الأكسجين وتوزيعه لباقي أجزاء الجسم .. وفي حال إنخفاض نسبته الطبيعية يؤدي ذلك إلى أمراض مثل الأنيميا وفقر الدم .

كما تتسبب المستويات المنخفضة من الهيموجلوبين في آثار سلبية على صحة الجسم العامة مثل : الضعف العام والتعب والصداع وضيق التنفس وفقدان الشعر والدوخة وضعف الشهية ونبض القلب السريع وفقا لصحيفة ” بينك فيلا ” .

ومن أجل المحافظة على بقاء نسبة الهيموجلوبين في مستوياتها الطبيعية هناك عدة طرق سهلة وبسيطة من خلالها تستطيع أن توازن نسبة الحديد في الجسم والتي تتمثل في الآتي :

1- تناول الفواكه : تناول أنواع معينة من الفاكهة الغنية بالحديد مثل : التفاح والرمان والتي تعمل على إنتاج مستويات عالية من الهيموجلوبين والحفاظ على نسبة الحديد في معدلها الطبيعي .

2- تناول الاطعمة الغنية بالحديد : مثل : السبانخ والشمندر وكبد الدجاج والبيض والمحار والتفاح والرمان والبطيخ وبذور اليقطين واللوز والزبيب .. مع الابتعاد عن القهوة والشاي والمشروبات الغازية والكحول لأنها تمنع الجسم من امتصاص الحديد وتقوم بتكسيره .

3- ممارسة التمارين الرياضية : هناك تمرينات من متوسطة إلى شديدة تؤدي إلى إنتاج المزيد من الهيموجلوبين ورفع معدله في الدم وتوزيع الأكسجين على باقي أجزاء الجسم .

4- تناول حمض الفوليك : حمض الفوليك هو فيتامين B المركب الذي له أهمية كبيرة في إنتاج كرات الدم الحمراء ويمكن تناوله في هيئة أقراص ومكملات غذائية .. أو يمكن الحصول عليه من خلال تناول بعض الأطعمة الغنية به مثل : أوراق الخضر الخضراء والفاصوليا المجففة والفول السوداني والموز والبنجر .

5- تناول الأطعمة الغنية بفيتامي ” C ” : والتي تلعب دورا فعالا في تحسين امتصاص الحديد مثل : البرتقال والليمون والفراولة والبابايا والبروكلي والجريب فروت والطماطم .