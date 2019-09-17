تعرف على ماذا يفعل كوبا من الشاي بدماغ الإنسان ؟

كشفت صحيفة ” إندبندنت ” البريطانية عن دراسة جديدة أجرتها جامعة سنغافورة الوطنية بالتعاون مع جامعتي إسيكس وكامبريدج في بريطانيا عن الفوائد التي يمنحها شرب الشاي لدماغ الإنسان .

بعد الدراسات التي كانت تذكر أن الشاي يقلل من مستوى الحديد في الدم إلى جانب أنه مدر للبول .

حيث أشارت الدراسة إلى أهمية الشاي في منح الإنسان قدرا من الاسترخاء وإنه مفيدا للعقل .

وقامت الدراسة على إجراء الباحثين بتحليل بيانات التصوير العصبي ل 36 شخصا من كبار السن تتراوح أعمارهم بين 60 عاما فأكثر .

وقاموا بتحليل عوامل أخرى إلى جانب استهلاكهم للشاي مثل : الصحة ونمط الحياة والرفاهية والحالة النفسية .

وجاءت النتائج أن المشاركين الذين تناولوا الشاي الأخضر أو الأولونغ ” شاي التنين الأسود ” أو الشاي الأسود على الأقل 4 مرات في الأسبوع لمدة 25 عاما تقريبا وبانتظام لديهم مناطق دماغية منظمة بشكل أفضل ومترابطة مقارنة مع من لا يشربون الشاي .

وقال ” فنغ لي ” قائد فريق الباحثين والأستاذ المساعد في قسم علم النفس بكلية الطب في جامعة سنغافورة أن شرب الشاي بانتظام له تأثير وقائي ضد التدهور المرتبط بالعمر في تنظيم المخ ” .

ووفقا لكلية الطب بجامعة هارفارد فبالإضافة إلى صحة الدماغ تم ربط استهلاك الشاي خصوصا ” الشاي الأخضر ” بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان والسكر .