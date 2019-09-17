الصفحة الرئيسية صحة تعرف على ماذا يفعل كوبا من الشاي بدماغ الإنسان ؟

تعرف على ماذا يفعل كوبا من الشاي بدماغ الإنسان ؟

بواسطة -
0 47

كشفت صحيفة ” إندبندنت ” البريطانية عن دراسة جديدة أجرتها جامعة سنغافورة الوطنية بالتعاون مع جامعتي إسيكس وكامبريدج في بريطانيا عن الفوائد التي يمنحها شرب الشاي لدماغ الإنسان .

بعد الدراسات التي كانت تذكر أن الشاي يقلل من مستوى الحديد في الدم إلى جانب أنه مدر للبول .

حيث أشارت الدراسة إلى أهمية الشاي في منح الإنسان قدرا من الاسترخاء وإنه مفيدا للعقل .

وقامت الدراسة على إجراء الباحثين بتحليل بيانات التصوير العصبي ل 36 شخصا من كبار السن تتراوح أعمارهم بين 60 عاما فأكثر .

وقاموا بتحليل عوامل أخرى إلى جانب استهلاكهم للشاي مثل : الصحة ونمط الحياة والرفاهية والحالة النفسية .

وجاءت النتائج أن المشاركين الذين تناولوا الشاي الأخضر أو الأولونغ ” شاي التنين الأسود ” أو الشاي الأسود على الأقل 4 مرات في الأسبوع لمدة 25 عاما تقريبا وبانتظام لديهم مناطق دماغية منظمة بشكل أفضل ومترابطة مقارنة مع من لا يشربون الشاي .

وقال ” فنغ لي ” قائد فريق الباحثين والأستاذ المساعد في قسم علم النفس بكلية الطب في جامعة سنغافورة أن شرب الشاي بانتظام له تأثير وقائي ضد التدهور المرتبط بالعمر في تنظيم المخ ” .

ووفقا لكلية الطب بجامعة هارفارد فبالإضافة إلى صحة الدماغ تم ربط استهلاك الشاي خصوصا ” الشاي الأخضر ” بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان والسكر .

 

 

لا يوجد تعليقات

ماذا تقول أنت؟

الرجاء, التأكد من الأطلاع على قواعد الكتابة في نورت قبل نشر تعليقك.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.