تعرف على 4 أطعمة تساعد على مكافحة الشيخوخة

نشرت مجلة ” مسكيرا ” تقريرا حول عدد من الأطعمة التي تساعد على مكافحة الشيخوخة والمحافظة على الصحة وبقاء أجسامنا قوية مع التقدم في العمر .

وتمثلت تلك الأطعمة في 4 أنواع وهي كالآتي :

1- المخلل : مثل الكيمتشي والزيتون والميسو والكفير وهو فطر هندي وغيرها والتي تتميز بفوائدها الصحية الخاصة .. فهذا النوع من الأطعمة لديه القدرة على تحسين الصحة العقلية ويعمل أيضا على إبطاء عملية الشيخوخة .

2- الكزبرة : تحتوي على فوائد مضادة للالتهابات وللميكروبات تساعد في الحد من القلق ومكافحة الشيخوخة بفعالية كما تحتوي أوراقها على مضادات الأكسدة القوية .

3- الحنطة السوداء : تعد من الحبوب عالية التغذية فهي غنية بالفوائد الصحية ولا تقلل فقط من خطر الإصابة بأمراض القلب ولكنها تحسن أيضا من نسبة الكوليسترول في الدم لأنها تحتوي على نسبة عالية من البروتين .. وتساعد الحنطة السوداء أيضا في التحكم في الوزن وتعزيز صحة الجلد من خلال تعزيز إنتاج الكولاجين .

4- التين : هو مصدر جيد للكالسيوم والألياف .. كما يحتوي أيضا على البروبيوتيك الذي يحافظ على صحة الأمعاء ويعمل أيضا بشكل مذهل على مكافحة الشيخوخة حيث يمكن للتين علاج عدد من الأمراض بما في ذلك تساقط الشعر والتهاب المفاصل .