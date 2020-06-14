بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمتبرعين بالدم الذي يوافق الرابع عشر من شهر يونيو من كل عام نشر موقع ” the health ” تقريرا عن ذلك .

كما تناول التقرير 5 أسباب تمنع من التبرع بالدم لما يمثله من مخاطر صحية على عملية التبرع بطرفيها المانح والمستقبل .

وتمثلت تلك الأسباب في الآتي :

1- المضادات الحيوية : إذا كنت مصابا بعدوى فلن يُسمح لك بالتبرع بالدم لأنه سيساهم في انتشار المرض الذي تعاني منه .. وفي حال أنهى الشخص الراغب بالتبرع دورة المضادات الحيوية فقد يُسمح له بالتبرع .

2- الحمل : بالنسبة للمرأة الحامل لا يسمح لها بالتبرع بالدم وينطبق الشيء نفسه إذا وجد الأطفال .. وذلك لأن جسم المرأة قد لا يكون قادرا على تحمل فقدان كمية صغيرة من الدم .

3- الوشم أو الأقراط : إن إحداث أي وشم أو ثقب أو شيء تجميلي شبه دائم وأي إجراءات أخرى تتطلب ثقب الجلد يمكن أن يحرم صاحبها من التبرع بالدم . لأن مثل هذا الإجراء قد يزيد من خطر الإصابة بفيروس التهاب الكبد لأنه قد يتم استخدام إبر ملوثة في بعض الأحيان للقيام بهذه الأشياء .

ولذلك على المتبرع عدم القيام بأي إجراءات من هذا القبيل على الأقل قبل 4 أشهر من التبرع بالدم .

4- الوزن والعمر : ينصح الأشخاص الذين يعانون من نقص الوزن بعدم التبرع بالدم .. ويجب أن يكون طولك إلى الوزن المناسب مقبولا للتبرع لأنه خلاف ذلك قد تواجه بعض الآثار السلبية مثل الدوخة والإغماء .

كما يجب أن يكون عمرك 18 عاما حتى تتمكن من التبرع بالدم .

5- الحمى والسعال : يجب أن يكون المتبرع بصحة جيدة وعادة ما تكون الحمى علامة على وجود عدوى وقد تكون فيروسية أو بكتيرية أو طفيلية كما في حالة الملاريا .

وإذا تبرع الشخص بالدم أثناء إصابته بالعدوى فستنقل العدوى إلى متلقي الدم .