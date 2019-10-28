تعرف على 5 أطعمة تساعد على التدفئة في الشتاء وعدم زيادة الوزن

تعد التغذية السليمة ونوعية الغذاء عاملان أساسيان في الحفاظ على الوزن المثالي .. ولكن مع دخول فصل الشتاء يعاني العديد من الأشخاص من صعوبة الحفاظ على الاوزان الخاصة بها بسبب تناول الطعام بكثرة على مدار اليوم الذي يرجع البعض السبب فيه إلى الشعور بالبرد وأن ذلك يساعدهم في الشعور بالدفء .

وتوجد بعض الأطعمة التي تتناسب مع أجواء فصل الشتاء والتي تساعد على التدفئة وفي نفس الوقت لا تسبب السمنة خاصة للأاشخاص الذين يتبعون برنامجا غذائيا معينا .

وتتمثل تلك الأطعمة في الآتي :

1- الشوفان : والذي يعتبر وجبة فطور جيدة للغاية في فصل الشتاء لإنه يساعد على الشعور بالشبع لاحتوائه على نسبة عالية من البروتينات والألياف .. إلى جانب المساهمة في تقليل دهون الجسم مع الاستمرار في تناوله .

2- البروكلي : يحتوي على نسبة عالية من الألياف التي تساعد على الشعور بالشبع وبالتالي إنقاص الوزن .

3- التونة الحارة : والتي تعتبر مصدرا هاما لإمداد الجسم بالبروتين وتقليل نسبة الكوليسترول الضار بالإصافة إلى العمل على التخلص من الوزن الزائد بشكل سريع .

4- الخس : يعد من أجود أنواع الخضار التي تنقص الوزن لعدم احتوائه على سعرات حرارية عالية .. والجزر أيضا الذي يزيد من الشعور بالشبع ويساعد علي تقليل الوزن بشكل سريع لأنه منخفض السعرات الحرارية .

5- شوربة الخضار مع قطع الدجاج : تساعد على تدفئة الجسم وتسهل عملية الهضم .. كما تعتبر شوربة الخضار من المأكولات التي تساعد على تقليل الإصابة بالسمنة لأنها لا تحتوي على سعرات حرارية عالية كما تزيد الشعور بالشبع وتمنح الجسم العناصر الغذائية المطلوبة بسبب تنوع مكوناتها .