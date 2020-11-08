يتبع بعض الأشخاص عادات صحية خاطئة في تناول الطعام والشراب عقب الاستيقاظ من النوم ومنهم من يتناول الحلوى والمشروبات الغازية .

وهو الأمر الذي أشار إليه الأطباء بأن هناك عدد من الأطعمة التي تسبب ضررا للإنسان إذا تم تناولها على معدة فارغة وتتمثل في الآتي :

1 – القهوة : تناول القهوة على معدة فارغة يمكن أن يؤدي إلى الحموضة لأنه يحفز إفراز حمض الهيدروكلوريك في الجهاز الهضمي مما قد يسبب التهاب المعدة .

2 – السلطة : الخضروات النيئة مليئة بالألياف وعند تناولها على معدة فارغة قد تكون عبئا ثقيلا على المعدة مما يتسبب في انتفاخ البطن وآلام في البطن .

3 – عصائر الفاكهة : عند تناول عصير الفاكهة على معدة فارغة فإنه يضع عبئا إضافيا على البنكرياس ويمكن أن يؤثر السكر الموجود سلبا على الكبد .

4 – الزبادي : استهلاك منتجات الألبان المخمرة مثل الزبادي على معدة فارغة يجعل بكتيريا حمض اللاكتيك الموجودة في الزبادي غير فعالة بسبب المستويات الحمضية المرتفعة في المعدة .

علاوة على ذلك ونظرا لارتفاع مستويات الحموضة تنتج المعدة حمض الهيدروكلوريك الذي يؤدي إلى الحموضة .

5 – الحمضيات : قد تزيد الحمضيات مثل الجوافة والبرتقال من إنتاج الأحماض في أمعائك مما يزيد من خطر الإصابة بالتهاب المعدة وقرح المعدة .

ويمكن للجرعة الكبيرة من الألياف والفركتوز في مثل هذه الفاكهة أن تبطئ الجهاز الهضمي إذا تم تناولها على معدة فارغة .