تعرف على 7 أنواع من الفاكهة تعمل على إزالة الكرش وحرق الدهون

كشفت الجمعية الألمانية للتغذية عن 7 أنواع من الفاكهة والتي تحتوي على عناصر غذائية مهمة تعمل على إزالة الكرش وحرق الدهون وخاصة في منطقة البطن .

والتي تؤثر بشكل سلبي على الجسم وتزيد من خطورة الإصابة بمرض السكري وأمراض القلب والتمثيل الغذائي .

وتمثلت تلك الأنواع السبعة من الفواكه التي تقوم بهذه المهام في الآتي :

1- البرتقال : من المعروف أن البرتقال يحتوي على فيتامين سي وهو الذي يمتاز بقدرته في التأثير الغير مباشر على الوزن .. فهو المسؤول عن إنتاج جزيئات تعزز من عملية التمثيل الغذائي وبالتالي يتم حرق مزيد من الدهون أثناء ممارسة التمارين الرياضية إذا سبقها تناول كمية كبيرة من فيتامين سي .

2- التوت : فهو يعتبر من المصادر الغنية بالمواد الغذائية والألياف ويساعد على الشعور بالامتلاء وهو ما يمنع تناول المزيد من الطعام .

3- الجريب فروت : من المصادر الغنية بفيتامين سي حيث إنه غني بالمياه ويحتوي أيضا على مضادات الأكسدة التي تساعد على توازن مستويات الأنسولين في الدم .

4- التفاح والكمثرى : حيث يحتوى كلا من التفاح والكمثرى على البكتين وهو عبارة عن ألياف قابلة للذوبان في الماء والتي تساعد على توقف تكوين الدهون وتخزينها في الجسم .

5- الأفوكادو : يعد الأفوكادو من أفضل مصادر المواد الغذائية التي تساعد على إزالة دهون البطن وذلك لاحتوائه على كمية كبيرة من الألياف .. ومن الخصائص التي يتمتع بها الأفوكادو أيضا إنه يحتوى على عناصر تساعد على منع الالتهابات وخفض الكوليسترول وتعزز بشكل عام من صحة الجسم .

6- الرمان : يحتوي الرمان على كثير من المواد المضادة للأكسدة التي تعزز من عملية التمثيل الغذائي وتساعد على حرق الدهون .