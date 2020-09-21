يعد مرض الزهايمر من الأمراض الشائعة في وقتنا الحالي والذي ينتج عن ضمور وتلف في خلايا المخ وهو الأمر الذي يؤدي إلى تراجع مستمر في الذاكرة وفي القدرات العقلية والذهنية .

وتزداد إحتمالية الإصابة بهذا المرض مع التقدم في العمر .. ولكن أظهرت بعض الدراسات وجود صلة بين العناصر الغذائية الموجودة في الأطعمة وانخفاض خطر الإصابة بمرض الزهايمر .

وفيما يلي قائمة بثمانية أطعمة يجب إدراجها في النظام الغذائي اليومي لتقليل مخاطر الإصابة بمرض الزهايمر :

1- الأسماك : تحتوي أسماك السلمون والسردين والتونة والسلمون المرقط على نسبة عالية من أحماض أوميغا 3 الدهنية والتي تعمل على تقليل مستويات الدم من بيتا أميلويد وهو بروتين متورط في مرض الزهايمر شديد السمية وبالتالي يقلل من خطر الإصابة بالزهايمر .

2- الخضروات الخضراء : مثل اللفت والسبانخ والبروكلي وغيرها الغنية بفيتامين أ وج وب 9 مما يقلل من خطر الإصابة بالزهايمر .

3- الكافيين : وفقا لدراسة تم نشرها في المجلة الدولية للعلوم الجزيئية أن تناول الكافيين يوميا يقلل من خطر الإصابة بمرض الزهايمر أو الخرف .

4- زيت جوز الهند : يحتوي على الدهون الثلاثية التي تزيد من مستوى أجسام الكيتون في الدم وتعمل كوقود للدماغ وتحسين وظائف المخ .

5- التوت : يعتبر من العناصر الغذائية الغنية بمضادات الأكسدة التي تسمح لخلايا الدماغ بالعمل بشكل أفضل وتوقف الالتهاب .. وأظهرت دراسة أن الأشخاص الذين تناولوا التوت كانوا أقل عرضة للإصابة بمرض الزهايمر .

6- المكسرات : يحتوي الجوز واللوز والبندق على أحماض دهنية يمكن أن تكون مفيدة لخلايا الدماغ .

7- الكركم : يساعد مركب الكركمين الموجود في الكركم في منع تطور مرض الزهايمر حيث يحتوي على فيتامين د 3 الذي يساعد الجهاز المناعي على التخلص من الأحماض الأمينية التي يمكن أن تتلف خلايا المخ المرتبطة بمرض الزهايمر .

8- القرفة : تعمل على التخلص من تراكم بيتا أميلويد في الدماغ مما يساعد على تقليل خطر الإصابة بمرض الزهايمر وتحسين الذاكرة والوظائف الإدراكية .