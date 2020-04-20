كشفت منظمة الصحة العالمية عن عدد من الإرشادات المتعلقة بصيام شهر رمضان والمناسك المتعلقة به بالتزامن مع انتشار فيروس كورونا المستجد في العالم .

ونشر المكتب الإقليمي للمنظمة في منطقة الشرق الأوسط تقريرا له بهذه التوصيات والتي تمثلت في الآتي :

1- ضرورة شرب شرب كمية كبيرة من الماء وتناول الأطعمة الغنية بالمياه .. والإكثار من شرب المياه بين وجبتي الإفطار والسحور .

2- تجنب تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين مثل القهوة والشاي والمشروبات الغازية لأن الكافيين قد يسبب كثرة التبول مما يؤدي إلى الإصابة بالجفاف .

3- تجنب التعرض لأشعة الشمس خلال ساعات الظهيرة وضرورة التواجد في مكان مظلل وجيد التهوية .

4- تناول وجبة إفطار صحية ومتوازنة لتعويض مستويات الطاقة لدى الأشخاص .. ويعتبر الإفطار على ثلاث تمرات من الطرق التقليدية والصحية لبدء وجبة الإفطار لأن التمر غنيا بالألياف .

5- تناول الكثير من الخضروات في وجبة الإفطار لتزويد الجسم بالفيتامينات والمغذيات بالإضافة إلى الحبوب الكاملة التي تزود الجسم بالطاقة والألياف .

6- تناول اللحوم الخالية من الدهون والدجاج بدون جلد والأسماك سواء كانت مشوية أو مطهوة في الفرن للحصول على حصة جيدة من البروتين الصحي .

7- تجنب الأطعمة المقلية أو المصنعة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون أو السكر .