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دراسة تكشف عن مرض خطير قد يتسبب به نقص فيتامين ” د” في الجسم

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كشفت دراسة طبية أصدرتها جامعة ” شرق فنلندا ” عن أن نقص فيتامين ” د ” في الجسم قد يؤدي إلى إصابة الإنسان بالالتهاب الرئوي .

وهو الأمر الذي أثار دهشة الكثيرين فمن المتعارف عليه أن نقص فيتامين ” د ” في الجسم نتيجة عدم التعرض لأشعة الشمس بشكل كاف يمكن أن يؤدي إلى تشوهات في العظام والأسنان والعضلات .

ولكن الجديد والذي قالته الدراسة أن نقص الفيتامين يزيد من خطر الإصابة بالاتهاب الرئوي بشكل كبير .

وقامت الدراسة على إجراء تجرية طبية ضمت أكثر من 1400 شخص .. وتوصلت إلى أن الأشخاص الذين يعانون من نقص فيتامين” د ” معرضون للإصابة بالالتهاب الرئوي بنسبة تصل إلى 2.5 مرة مقارنة مع الأشخاص الآخرين .

وأشارت الدراسة إلى ضرورة إجراء أبحاث إضافية حول نتائج نقص الفيتامين على الصحة العامة نظرا للدور المتنوع الذي يلعبه فيتامين ” د ” في جسم الإنسان .

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