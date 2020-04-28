بالرغم من رمضان شهر الصيام والامتناع عن الاكل لفترة طويلة من النهار غير ان الكثيرين يكسبون الوزن في هذا الشهر نظرا لتناولهم وجبات افطار وسحور دسمة مليئة بالسعرات الحراراية.

وفيما يلي نقدم لكم ريجيم رمضان لمساعدة من يرغب على خسارة حوالي خمسة كيلوغرامات في سبعة ايام.

ريجيم رمضان

برنامج الاكل في وجبتي الافطار والسحور في رمضان لضمان خسارة ما يقرب من 5 كيلوجرام في اسبوع.

• وجبة الافطار:

الخيار الاول: طبق شوربة و طبق خضار مشوي + نصف دجاجة مسلوقة.

الخيار الثاني: طبق شوربة وطبق سلطة + 3 ملاعق ارز + 6 ملاعق خضار + قطعة متوسطة من اللحم.

الخيار الثالث: طبق شوربة وطبق سلطة + ربع دجاجة مشوية + 3 ملاعق ارز.

الخيار الرابع: طبق شوربة و طبق سلطة + 6 ملاعق مكرونة + قطعة متوسطة من اللحم.

الخيار الخامس: طبق شوربة و طبق سلطة + ربع دجاجة مشوية + طبق خضار مشوي + 3 ملاعق ارز.

تسهم هذه الخيارات من الاكل و بهذه الكميات المحددة في منحك الغذاء الذي تحتاجينه بعد صيام يوم طويل و في نفس الوقت تساعد في خسارة الوزن تدريجياً.

• وجبة السحور:

الخيار الاول: كوب حليب خالي من الدسم + ½ رغيف خبز بلدي + 5 ملاعق فول + 50 جرام جبن.

الخيار الثاني: علبة زبادي خالية الدسم + ½ رغيف خبز بلدي + بيضة مسلوقة + 50 جرام جبن.

الخيار الثالث: طبق سلطة + ½ رغيف خبز بلدي + ½ علبة تونة خالية من الزيت.

الخيار الرابع: علبة زبادي خالية الدسم + 5 ملاعق فول + ½ رغيف خبز بلدي.

شروط ريجيم رمضان

كما لكل رجيم شروطه الخاصة، كذلك الامر مع رجيم رمضان لخسارة 5 كيلوجرام في اسبوع واحد.

الشروط تكون بالالتزام التام بالكميات و الاصناف المحددة في الخيارات اعلاه، مع ضرورة شرب الماء بكميات كافية بين وجبتي الافطار و السحور.

و لا مانع من تناول الحلويات بين وقت واخر بشرط ان تكون بكميات قليلة و فترات معينة خلال الاسبوع،

اما الشرط الاهم فهو عدم حرمان الجسم من الطعام و الالتزام بالمقترحات المذكورة اعلاه كونها تملأ المعدة و تساعد في خسارة الوزن كما ترغبون.