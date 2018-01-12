شاهد.. ما هو السر في زيادة وزنك شتاء وتراجعه صيفا!!

شاهد.. ما هو السر في زيادة وزنك شتاء وتراجعه صيفا!! صحة

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قدمت دراسة كندية حديثة تفسيراً علمياً لزيادة #وزن الأشخاص في فصل #الشتاء يتعلق بأشعة الشمس.

الدراسة أجراها باحثون في كلية الطب جامعة ألبيرت الكندية، ونشروا نتائجها في العدد الأخير من دورية (Scientific Reports ) العلمية الصادر الأربعاء.

وقال الباحثون إن دراستهم كشفت أن #الخلايا_الدهنية، الموجودة تحت البشرة مباشرة، تتقلص عندما تتعرض البشرة للضوء المنبعث من الشمس، وهو ما يحدث في فصل #الصيف.

وأضافوا أن قلة التعرض لأشعة الشمس خلال الشتاء يؤدي إلى تخزين المزيد من الدهون، وهذا ما يفسر سر زيادة الوزن في الشتاء.

لكن في الوقت نفسه، حذر الباحثون من كثرة التعرض لأشعة #الشمس، لأن نتائج أبحاثهم ما زالت أولية.

وأضافوا أن أشعة الشمس لا تزال وسيلة غير آمنة وغير موصى بها لإنقاص الوزن، نظراً لأخطار التعرض الطويل لأشعة الشمس على #الجلد، ما يزيد من خطر الإصابة بسرطانات الجلد.

وأوضح فريق البحث أن نتائج دراستهم تعتبر مقدمة تتيح فرصة للعلماء حول العالم، لإجراء المزيد من الأبحاث حول الآلية التي تحدث من خلالها هذه العملية.

والشمس هي المصدر الأول والآمن لفيتامين دي، إذ تمنح الجسم حاجته من الأشعة فوق البنفسجية اللازمة لإنتاج هذا الفيتامين.

لكن في الوقت نفسه تعد الشمس سلاحاً ذا حدين، فهي تساعد الجلد على بناء فيتامين دي المهم للعظام، لكنها تنطوي أيضاً على مخاطر عدة، تبدأ من الحروق وتنتهي بالإصابة بسرطان الجلد.

ويمكن الحد من هذه المخاطر بشكل كبير عبر تجنب التعرض المفرط لأشعة الشمس المباشرة، ولاسيما خلال فترات الذروة، وكذلك استخدام الكريمات الواقية من الشمس.