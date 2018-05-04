ما هي أهم علامات نقص الحديد في الجسم؟

الحديد معدن شديد الأهمية لتوصيل الأكسجين إلى خلايا الجسم، ولذلك يؤدي نقصه إلى مجموعة من المشاكل التي تدوم فترة طويلة.

وتوفر الأطعمة نوعين من الحديد: الحيواني والنباتي، ويمتص الجسم ما بين 15 و30 بالمائة من الحديد الحيواني، بينما يمتص ما بين 2 و20 بالمائة فقط من الحديد النباتي، ويحسن فيتامين “سي” من قدرة الجسم على الامتصاص لتصل إلى الحد الأقصى.

أهم علامات نقص الحديد:

* تسارع ضربات القلب نتيجة عدم وجود ما يكفي من الهيموغلوبين ليحمل الأكسجين، ما يضطر القلب لزيادة ضخ الدم.

* تساقط الشعر بمعدل أكثر من 100 شعرة في اليوم نتيجة نقص إمدادات الأكسجين إلى فروة الرأس.

* تقصّف الأظافر وليونتها وتقوسّها إلى الداخل بسبب الأنيميا.

* برودة اليدين والقدمين من العلامات الشائعة لنقص الحديد بسبب نقص الأكسجين في أطراف الجسم.

* طنين الأذن بسبب عمل القلب بشكل مكثّف.

* شحوب الجلد وقصر النفس من علامات نقص الحديد والهيموغلوبين.