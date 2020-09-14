خرج المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا ” هانز كلوغي ” بتصريحات لوكالة فرانس برس حذر من خلالها من ارتفاع أعداد الوفيات التي سيشهدها العالم في الفترة المقبلة بسبب فيروس كورونا المستجد .

وأشار هانز كلوغي إلى أن شهري أكتوبر ونوفمبر المقبلين سيكونان الأسوأ والأقسى في الحرب ضد فيروس كورونا .

فقال : ” سيصبح الأمر أقسى .. في أكتوبر ونوفمبر سنشهد ارتفاعا في الوفيات ” .

كما شدد علي أن كورونا سيكون أشد قسوة من برد الشتاء مع استمرار الموجة الثانية لإنتشار الوباء .

وطالب بضرورة التعايش مع كورونا محذرا من أوبئة أخرى قد يشهدها العالم بسبب ضعف المناعة التي يسببها الفيروس .