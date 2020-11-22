حذر ” ديفيد نابارو ” مبعوث منظمة الصحة العالمية الخاص بفيروس كورونا في تصريحات له خلال مقابلة مع صحف سويسرية من الموجة الثالثة للفيروس في أوروبا مع بداية عام 2021 .

وأشار ديفيد نابارو إلى أن حكومات الدول الأوروبية تقاعست عن القيام بما يلزم لمنع لمنع الموجة الثانية وهو ما يشير إلى إحتمالية حدوث موجة ثالثة من جائحة كورونا .

فقال : ” لم تعمل الحكومات على إقامة البنية التحتية اللازمة خلال أشهر الصيف بعد السيطرة على الموجة الأولى ” .

وتابع : ” الآن نواجه الموجة الثانية وإذا لم تعمل الحكومات على تجهيز البنية التحتية اللازمة فستكون لدينا موجة ثالثة في أوائل العام المقبل ” .