كشفت ” ماريا فان كيرخوف ” الخبيرة بمنظمة الصحة العالمية في لقاء لها مع وسائل الإعلام اليوم الإثنين عن عدم وجود دليل على تغير قوة فيروس كورونا المستجد .

فقالت : ” فيما يتعلق بفيروس كورونا لم يحدث تغيير سواء في شكله أو انتقاله أو شدة المرض الذي يسببه ” .

وتابعت : ” المهم هو وجود تدابير للحد من انتقال العدوى ووقفها ” .

ويأتي تعليق ماريا فان كيرخوف في الوقت الذي تزايدت فيه خلال الأيام الماضية تصريحات بأن المرض بدأ يفقد قوته مع انخفاض نسبة خطر التفشي .

وذلك ارتكازا على التراجع الكبير في معدلات الإصابات والوفيات بفيروس كورونا في عدد من الدول الأكثر تضررا بالجائحة .

يذكر أن عدد الإصابات بفيروس كورونا بلغ حتى الآن نحو 6 ملايين و317 ألف شخص في مختلف أنحاء العالم .

وتعافى حوالي 2 مليون و876 ألف شخص فيما وصل عدد الوفيات حول العالم إلى حوالي 375 ألف حالة .