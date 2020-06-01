كشفت ” ماريا فان كيرخوف ” الخبيرة بمنظمة الصحة العالمية في لقاء لها مع وسائل الإعلام اليوم الإثنين عن عدم وجود دليل على تغير قوة فيروس كورونا المستجد .
فقالت : ” فيما يتعلق بفيروس كورونا لم يحدث تغيير سواء في شكله أو انتقاله أو شدة المرض الذي يسببه ” .
وتابعت : ” المهم هو وجود تدابير للحد من انتقال العدوى ووقفها ” .
ويأتي تعليق ماريا فان كيرخوف في الوقت الذي تزايدت فيه خلال الأيام الماضية تصريحات بأن المرض بدأ يفقد قوته مع انخفاض نسبة خطر التفشي .
وذلك ارتكازا على التراجع الكبير في معدلات الإصابات والوفيات بفيروس كورونا في عدد من الدول الأكثر تضررا بالجائحة .
يذكر أن عدد الإصابات بفيروس كورونا بلغ حتى الآن نحو 6 ملايين و317 ألف شخص في مختلف أنحاء العالم .
وتعافى حوالي 2 مليون و876 ألف شخص فيما وصل عدد الوفيات حول العالم إلى حوالي 375 ألف حالة .
ستة مليون مصاب اي تقريبا واحد من كل الف شخص على وجه الكرة الارضية !!
وأكثر من ٣٥٠ الف مصاب توفى اي واحد من كل عشرين مريض يموت !!
وفقط اثنين مليون مصاب تعافى اي واحد من كل ثلاثة مرضى ؟؟!!!
ماذا عن الثلاثة مليون وسبعومية الف اخرين اصيبوا ؟؟؟
منظمة الصحة العالمية هذه ما فيها نفع تذكرني بالجامعة العربية هههههههههههههههههه فقط شجب واستنكار وتعبير عن القلق ، و ٩٩٪ من معلوماتها غلط بغلط .
ماذا تقول أنت؟