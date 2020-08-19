كشفت الدكتورة ” نادية طلب ” المستشارة الإقليمية للمناعة والأمراض بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في مؤتمر صحفي لها اليوم الأربعاء عن أحدث الجهود المبذولة لتطوير لقاح فيروس كورونا المستجد وتوزيعه .

فقالت أن جميع اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا ما زالت في مرحلة التجارب السريرية ولم يتم الانتهاء من أي لقاح حتى الآن .

وأضافت أن بعض اللقاحات ستكون متاحة بعد انتهاء التجارب عليها نهاية العام الجاري وسيتم توزيعها للجمهور بداية العام المقبل بعد التأكد من سلامتها وثباتها وتصنيعها .

وأشارت نادية طلب إلى أنه فور توافر اللقاح سيتم توفيرها مباشرة لدول إقليم الشرق المتوسط .. وأنه يوجد نوعين من الدول ذات الدخل الادني وستم توفير اللقاح لها دون مقابل أو بمقابل بسيط نسبيا أما الدول ذات الدخل المرتفع سيتم المساهمة معها في التمويل .

وأكدت على أن هناك ألية واضحة لتوفير اللقاحات ووصولها بطريقة عادلة لجميع الدول للحماية من عدوى كورونا .