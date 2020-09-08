خرج المدير العام لمنظمة الصحة العالمية ” تيدروس أدهانوم جيبريسوس ” بتصريحات صحفية له يوم أمس الإثنين ناشد من خلالها دول العالم الاستعداد لمواجهة جائحة جديدة من وباء كورونا .

وشدد على ضرورة أن يكون المجتمع الدولي على جاهزية أكبر داعيا الدول إلى الاستثمار في الصحة العامة .

فقال تيدروس أدهانوم : ” إن هذه الجائحة الحالية من كورونا لن تكون الأخيرة .. يعلّمنا التاريخ أن تفشي الأمراض والأوبئة هي حقيقة من حقائق الحياة .. لكن عندما يأتي الوباء التالي يجب أن يكون العالم أكثر استعدادا مما كان عليه هذه المرة ” .

يذكر أن منظمة الصحة العالمية كانت قد صنفت فيروس كورونا المستجد بإنه جائحة منذ يوم 11 من شهر مارس الماضي .. والذي أصاب حتى الآن نحو 27 مليون شخص في مختلف أنحاء العالم وأودى بحياة نحو 890 ألفا منهم .