يعد الاكتئاب مرضا من أمراض العصر الذي يصاب به العديد من الأشخاص وهو حالة من الاضطراب المزاجي التي تسبب للشخص شعور دائم بالحزن والسلبية وفقدان الاهتمام وعدم القدرة على التركيز .

وينصح الخبراء بأن تنظيم الغذاء وتناول أطعمة معينة تعزز من الحالة المزاجية يساعد في التغلب على الاكتئاب .. ومن امثلة هذه الأطعمة ما يلي :

1 – المكسرات : التي تحتوي على كمية كبيرة من مضادات الأكسدة التي تساعد في تعديل المزاج بشكل صحي وتعد كذلك مصدرا للدهون الصحية .

2 – التوت : الذي يعد مصدرا غنيا لمضادات الأكسدة ويساعد على تقليل أعراض القلق والاكتئاب .

3 – اللحوم الخالية من الدهون : والتي وتحسن من إنتاج هرمون ” السيروتونين ” في الدماغ مما يقلص من أعراض الاكتئاب .

4 – الحليب : ” يعتبر مصدرا جيدا لفيتامين ” د ” والعديد من المعادن والفيتامينات لذا يجب إدراجه ضمن النظام الغذائي للتغلب على الاكتئاب .

5 – المأكولات البحرية : تعد مصدرا جيدا لأحماض أوميغا 3 التي تحمي من الالتهاب وتساعد في التغلب على الاكتئاب .. كما تحسن أيضا من إنتاج هرمون السيروتونين في الدماغ .

ويحتوي السلمون والتونة على نسبة عالية من السيلينيوم المسئول عن الشعور بالسعادة وتقليل العصبية الناتجة عن الاضطرابات الهرمونية .

6 – الدواجن : تعمل على تحسين نفسية الشخص بفضل مادة التيروسين التي تساعد في تكوين مادتي النورابينفرين والدوبامين اللذان يعتبران بمثابة ناقلات عصبية مسئولة عن رفع الحالة المعنوية للأشخاص للقيام بعملهم في حيوية ودقة ونظام .