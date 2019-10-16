وزارة الصحة السعودية تكشف أيهما أكثر ضررا السجائر أم الشيشة

نشرت وزارة الصحة السعودية عبر حسابها الرسمي على موقع التغريدات ” تويتر ” مقطع فيديو قصير يتضمن فيلم كارتوني يتحدث عن أضرار تدخين الشيشة والسجائر والمخاطر التي تسببها لصحة الإنسان .

وتحدث مقطع الفيديو عن الاعتقاد الخاطئ لدى الكثير من الناس عن أن تدخين الشيشة أقل ضررا من تدخين السجائر وأن المياه الموجودة بقاعدة الشيشة تخفف ضرر التبغ والنيكوتين .

وهذا غير صحيح على الإطلاق لأن هذه المياه تكون وظيفتها فقط تبريد الدخان ولا تقلل من آثاره الضارة .

كما أكد مقطع الفيديو على ان تدخين الشيشة لمدة ساعة واحدة يعادل تدخين 100 سيجارة .. إضافة إلى تضاعف المواد الضارة في دخان الشيشة مثل النيكوتين وأول أكسيد الكربون .

ويتعرض مدخن الشيشة والمعسل لخطر الإصابة بأمراض الرئة والقلب والسرطان ولاحتمالية العدوى بنسبة كبيرة وخطيرة .

ونصحت وزارة الصحة السعودية مدخني الشيشة بضرورة التخلص منها للوقاية من الأمراض التي تسببها .