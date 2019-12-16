4 أطعمة ومشروبات تتناولها يوميا تتسبب في الإصابة بالسرطان .. تعرف عليها

نشر موقع ” organicwelcome ” عددا من الأطعمة والمشروبات التي تتسبب في الأصابة بمرض السرطان لما تحتويه من سكر ومواد حافظة .

وأكد على ضرورة التوقف عن تناولها فورا .. وتمثلت في :

1- مقرمشات البطاطس : حيث تحتوي رقائق البطاطس على مواد حافظة .. بالإضافة إلى إنها محملة بالدهون الغير مشبعة والملح الزائد و المواد المسرطنة فتتفاعل في الجسم .. وكلما زادت الحرارة في الجسم زادت خطورتها على الصحة .

2- الصودا : الكوب الواحد من الصودا يحتوي على الكثير من السكر والألوان الصناعية التي تضر الجسم .. كما أنه يسبب تكوين السموم في الكلى ويؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بـالسرطان .

3- السمن : من محتويات الطعام التي يجب التوقف عن تناولها فهي مصنوعة من الزيوت النباتية والتي تزيد من خطر الإصابة بسرطان الكلى والمعدة .

4- الدقيق الأبيض : تحتوي العديد من الأطعمة على الدقيق في مكوناتها الطبيعية .. كما أنه يتدخل في المكرونة والمخبوزات والكعك .. فينصح الأطباء بالتقليل من تناول تلك الاطعمة التي تحتوي على الدقيق الأبيض الذي يزيد من خطر الاصابة بمرض السرطان .