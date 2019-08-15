الصفحة الرئيسية فن آسر ياسين يكشف عن تجربته مع الاكتئاب

آسر ياسين يكشف عن تجربته مع الاكتئاب

بواسطة -
0 5

حل الفنان المصري ” آسر ياسين ” ضيفا في برنامج معكم مع الإعلامية منى الشاذلي والمذاع على قناة ” cbc ” على إثر إختياره كسفير للنوايا الحسنة من منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة والحديث عن تلك التجربة .

وكشف آسر ياسين خلال الحلقة عن تجربته مع مرض الاكتئاب بسبب أدواره في بعض الأفلام .

وقال أن دوره في فيلم ” تراب الماس ” أصابه بالاكتئاب في حالة استمرت معه ما يقرب من 6 شهور للتعافي منه فلم يستطع الخروج سريعا من الدور .

واضطر حينها إلى الابتعاد عن الإعلام عقب عرض الفيلم ورفض الظهور في البرامج للحديث عن دوره به .. قائلا : ” كنت طالع من الفيلم مكنتش عايز أشوف حد ولا عايز أخرج ولا أسافر ” .

وأضاف : ” مكنتش قادر حتى أتكلم على التجربة .. كنت سعيد جدا بنجاحها بس مكنتش حاسس بيه ، أحيانا في أدوار بتلمس حاجة عندك يمكن أنت قافلها من زمان أو مجربتش تفتحها عشان كده قعدت شوية عشان أطلع من الشخصية دي ” .

وأشار إلى أن أدواره أيضا في كلا من فيلم ” رسائل البحر ” الذي قام فيه بدور يحيى وفيلم ” زي النهاردة ” في دور مو من التجارب التي أرهقته نفسيا وأثرت عليه بشكل كبير .

 

 

 

لا يوجد تعليقات

ماذا تقول أنت؟

الرجاء, التأكد من الأطلاع على قواعد الكتابة في نورت قبل نشر تعليقك.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.