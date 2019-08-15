آسر ياسين يكشف عن تجربته مع الاكتئاب

حل الفنان المصري ” آسر ياسين ” ضيفا في برنامج معكم مع الإعلامية منى الشاذلي والمذاع على قناة ” cbc ” على إثر إختياره كسفير للنوايا الحسنة من منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة والحديث عن تلك التجربة .

وكشف آسر ياسين خلال الحلقة عن تجربته مع مرض الاكتئاب بسبب أدواره في بعض الأفلام .

وقال أن دوره في فيلم ” تراب الماس ” أصابه بالاكتئاب في حالة استمرت معه ما يقرب من 6 شهور للتعافي منه فلم يستطع الخروج سريعا من الدور .

واضطر حينها إلى الابتعاد عن الإعلام عقب عرض الفيلم ورفض الظهور في البرامج للحديث عن دوره به .. قائلا : ” كنت طالع من الفيلم مكنتش عايز أشوف حد ولا عايز أخرج ولا أسافر ” .

وأضاف : ” مكنتش قادر حتى أتكلم على التجربة .. كنت سعيد جدا بنجاحها بس مكنتش حاسس بيه ، أحيانا في أدوار بتلمس حاجة عندك يمكن أنت قافلها من زمان أو مجربتش تفتحها عشان كده قعدت شوية عشان أطلع من الشخصية دي ” .

وأشار إلى أن أدواره أيضا في كلا من فيلم ” رسائل البحر ” الذي قام فيه بدور يحيى وفيلم ” زي النهاردة ” في دور مو من التجارب التي أرهقته نفسيا وأثرت عليه بشكل كبير .