يحقق مسلسل “كوفيد 25” نجاحا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد عرض حلقتين منه حتى الآن.

يتناول المسلسل فيروس قاتل يصيب البشر ومن أعراضه تكرار الكلام بشكل دائم، ويمكن الوقاية منه عن طريق ارتداء النظارات الطبية وأقنعة الوجه الوقائية، كونه ينتقل بالنظر المباشر إلى العين.

نشرت الفنانة آيتن عامر، بطلة مسلسل “كوفيد 25” مقطع فيديو ساخر للفنان عبد الباسط حمودة، وهو يغني كوبليه “ولا ده ولا ده ولا ده” الشهير الذي قدمه في أغنية دعائية قبل عام، وكتبت مازحة: “لا ده يتعزل فورا ويلبس نضارة”.

يذكر أن مسلسل “كوفيد 25” من تأليف إنجي علاء، إخراج أحمد جلال، بطولة يوسف الشريف، أحمد صلاح حسني، أيتن عامر، إدوارد، إيناس كامل، راندا البحيري، محمد عادل، أمير صلاح الدين، ميرنا نور الدين، ديانا هشام، إسلام جمال، زكي فطين عبد الوهاب، وعماد رشاد.