قالت الفنانة آيتن عامر، إنّ الفنانة منة فضالي غاضبة منها، موضحةً: “والله عاملة لي بلوك ومش فاهمة ولا عارفة ليه واستغربت جدا، لقيت حد بعتلي بوست حاجة بتضحك هي مشيرها بدخل على اللينك لقيت الصفحة مقفولة طلعت صفحة منة فضالي”.

خلاف أيتن عامر ومنة فضالي

وردّ شيخ العرافين، في حوار آيتن عامر مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة “برنامج العرافة“، على قناتي النهار والمحور: “منة فضالي غضبت منك بسبب الفيلم الذي شاركت معا فيه، وذلك بسبب ترتيب الأسماء”، لترد آيتن: “طبعا أسمي أنا الأول، ايه اللي يزعلها في كده؟!”.

وواجها شيخ العرافين بأزمة أخرى مع فنانة لم يذكر اسمها، وقال: “طب والنجمة اللي شالت اسمك؟! عملت نفسها ميت في اللوكيشن”، لترد آيتن: “والله ما هكدب.. كنت بعمل مسلسل بطولة نجم وليس بطولة نسائية أو جماعية وكنت البطولة الثانية وشركة الإنتاج محترمة ومميزة للغاية ومفيش جو هيتكتب مين الاول في التتر”.

وواصلت: “استمر هذا الاتفاق حتى اليوم الأخير من تصوير المسلسل وفي منتصف اليوم توقف التصوير 3 إلى 4 ساعات وتم الاتصال بسيارة الإسعاف ونقلت بطلة ما في المسلسل إلى المستشفى رجعت كملت التصوير، وفي أول يوم رمضان وجدت اسمي في اللوحة الثالثة”.

وتابعت: “لما اتصلت حد قالي إن النجمة لما عرفت ان أسمي هيتكتب في اللوحة التانية انهارت وقالت نجوميتي وأنا سني ومين دي اللي تتكتب قبلي، وفجأة قالت مش هكمل تصوير غير لما تكتبوا لي في عقدي إني هبقى اللوحة الثانية، وبالفعل اسمها اتكتب قبلي، وأنا ماخدتش أي أكشن لأني بقدر شركة الإنتاج وعارف أنه اتلوى دراعهم.. خليها تفرح”.

رفض أيتن عامر لمسلسل من شارع الهرم إلى

بدورها كشفت أيتن عامر، سبب رفضها المشاركة في مسلسل «من شارع الهرم»، قائلة: «كان دور أي ممثل يتمناه ونور الغندور عملت العمل والدور كان حلو بس أنا مكنش عندي وقت للمسلسل وكنت برا مصر مش عشان أنه جرئ».

مسلسل “زوجة واحدة لا تكفي”

وتشارك آيتن عامر في مسلسل “زوجة واحدة لا تكفي” في دراما رمضان 2024، والذي يضم عدد كبير من النجوم المصريين ودول الخليج، منهم: ماجد المصري وهدى حسين وسحر حسين وفاطمة الصفي وأحمد إيراج، من إخراج علي العلي وتأليف هبة مشاري حمادة.

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