كشفت الفاشينيستا السعودية عبير سندر عن اسم طفلها الذي أنجبته منذ أسبوع، مؤكدة أنها وزوجها اتفقا على “آيدن” وهي كلمة أيرلندية المعنى ويقصد بها “الشعلة الصغيرة” .

وقالت عبير سندر في مقطع فيديو نشرته عبر قناتها الرسمية على اليوتيوب :”صار طفلي الآن عمره أسبوع ولابد من اختيار اسم له، حقيقة احترنا كثيراً في اسمه ولكن اتفقنا على اسم يجمع حروف عائلة زوجي وهو آيدن أي أن اسم طفلي آيدن إلياس “.

كما أضاف زوجها بالفيديو :”الجميع يعرفون أنني بريطاني ولكن الحقيقة لدي أصول أيرلندية وأنا اخترت لطفلي اسم عائلتي بأيرلندا”.

وكانت الفاشينيستا السعودية عبير سندر، شاركت مقطع فيديو مع جمهورها ومتابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي لأول ظهور لرضيعها؛ والذي شغل لون بشرته اهتمام رواد السوشيال ميديا طوال فترة حملها، وسط حالة من الضيق عبرت عنها سندر بسبب هذا الأمر.

ونشرت سندر الفيديو عبر حسابها بموقع التواصل “سناب شات”، وأيضًا عبر قناتها على “يوتيوب”، ما جعل الصفحات المهتمة بالمشاهير تتداوله بكثرة، حيث تبين بأن وجه الطفل فاتح البشرة وليس داكناً، كما ظهر في الفيديو زوج عبير سندر “ليام أونيل”؛ والذي بدى شغوفاً بطفله.