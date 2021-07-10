دائمًا ما يتم تسليط الضوء على حياة المشاهير لمعرفة كل شيء عن حياتهم، وخاصة على المستوى العائلي، حيث يبحث روّاد ” السوشيال ميديا ” عن الجوانب الخفية لحياة الفنانين وأهمها أفراد عائلتهم البعيدون عن أضواء الشهرة، ومن بين هؤلاء الفنانة جيهان فاضل التي ظهرت مؤخرًا مع أبنائها الثلاثه، الذين لا يعرفهم الجمهور.

حيث ظهرت جيهان فاضل في الصور برفقة أبنائها الثلاثة: “أدهم” و”زياد” و”عالية”، ويشار إلي أنها أرملة مصمم الأزياء «عمرو حمدي» الذي توفي بسن صغيرة، وأنهالت التعليقات من المتابعين الذين اشاروا إلي الشبه الكبير بينها وبين أبنائها، وحصد المنشور كم هائل من الإعجابات والتعليقات الإيجابية بعد تداوله علي منّصات السوشيال ميديا بساعاتٍ قليلة .

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يُذكر أن الفنانة ” جيهان فاضل “، عادت للظهور مجددًا بعد فترة غياب طويلة عن الأضواء، حيث تداول البعض مقطع فيديو بدت فيه وهي توزّع البطيخ في أحد المهرجانات في مدينة كاليغاري بحضور حشد كبير من أبناء الجاليات العربية هناك.

حيث شاركت جيهان فاضل في مهرجان تنظّمه إحدى الجمعيات في كاليغاري للجاليات العربية هناك، وتحديداً الجالية المصرية التي مثّلها عدد من المشروعات والمطاعم التــي عرضت المأكولات المصرية مثل الفول والفتّة والعِرقسوس والبطيخ والمنتجات الغذائية المصرية، بالإضافة إلى الملابس التراثية البدوية وغيرها.

وتمتلك جيهان سوبر ماركت في مدينة كاليغاري في كندا يحمل إسم “طيبة”، وهو ما يؤكد أنها لا تعمل “كاشيير” في المتجر، بل هي شريكة فيه وتتولى إدارته، وتخصّص هذا المتجر في تقديم المنتجات والمأكولات المصرية ويلقى إقبالاً كبيراً من الجالية المصرية هناك.

يُذكر أن الفنانه جيهان فاضل سافرت إلى كندا مع أبنائها وتردّد أنها اعتزلت التمثيل وإن لم تعلن ذلك صراحةً.

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