شوقت الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني جمهورها لجلسة تصوير جديدة لها ظهرت فيها بشكل جديد.

أطلت وفاء الكيلاني في فيديو من كواليس جلسة التصوير نشرته عبر حسابها على Instagram، بملامح وجه مختلفة و”لوك” جديد وشعر طويل.

وفاء الكيلاني بـ لوك جديد

وظهرت وفاء الكيلاني ترتدي فستان أسود طويل بشق جانبي كشف عن ساقها وفتحة من الظهر، ووردة بيضاء كبيرة تزين منطقة الوسط.

واهتم بإطلالة وفاء الكيلاني في جلسة التصوير، ستايلست خليل زين، وتصفيف شعر حسن برجي ومكياج داني كامل.

وفاء الكيلاني وتيم حسن

يشار إلى أن آخر ظهور لوفاء الكيلاني كان مع زوجها الفنان السوري تيم حسن في حفل توزيع جوائز Joy Awards.

وظهرت وفاء الكيلاني متألقة بفستان بني لامع من تصميم جان لويس صباغ.

يذكر أن وفاء الكيلاني تغيب عن جمهورها منذ فترة، وكان آخر برامجها “السيرة” وعرض عبر قناة dmc واستضافت خلاله عدد كبير من النجوم منهم إلهام شاهين ومحمود حميدة وحسين فهمي وهاني شاكر وكريم عبد العزيز وسهير رمزي وسمية الألفي وفيفي عبده وغيرهم من الفنانين.

يشار إلى أن وفاء الكيلاني وتيم حسن تزوجا في مايو 2017، وكثيرا ما تنتشر عنهما أخبار حول انفصالهما لكن دائما ما يخرجان لنفيها.

وكان تيم حسن تحدث عن زوجته وفاء الكيلاني والشائعات التي تلاحقهما دائما عن وجود خلافات بينهما وانفصالهما، وقال في لقاء مع “صباح الخير يا عرب”: نحن معا، هذه الأشياء لا التفت لها ولا وفاء تلتفت لها، مضيفا “الحمد لله الله يخليها لي ويخليلكم كل حبايبكم”.

آخر أعمال تيم حسن

يذكر أن تيم حسن، شارك في مسلسل الزند: ذئب العاصي، الذي عرض عام 2023، وتناول العمل قصة والد عاصي، يُقتل والده أمام أعينه دفاعا عن أرضه، وعندما يشتد عوده يقرر الانتقام لوالده والثأر له، ويعود إلى قريته بعد تأديته الخدمة العسكرية، فيجد نفسه في مواجهة النورس باشا وما يملك من نفوذ وسلطة قوية.

شارك في بطولة مسلسل الزند: ذئب العاصي، مجموعة من الفنانين منهم: تيم حسن، دانا مارديني، فايز قزق، أنس طيارة، رهام القصار، مجد فضة، والعمل من تأليف عمر أبو سعدة، وإخراج سامر البرقاوي.

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