شاركت الفنانة اللبنانية ديانا حداد صورة حديثة لها على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي ظهرت فيها مع ابنتها صوفي التي كبرت واصبحت شابة جميلة جدا اذ ورثت ملامحها الناعمة عن والدتها التي لطالما تمتعت بجمال ساحر لم يتغير منذ بداياتها.

ديانا حداد مع ابنتها صوفي

وعلقت ديانا على الصورة وكتبت: “صباح الخير مني ومن صوفي! وتغزل المتابعون بصوفي ووالدتها وتمنوا لهما حياة جميلة كلها فرح ومستقبل زاهر كما استغل الجمهور هذه الفرصة لكي يطالب “رنسيسة الغناء العربي” بأعمال جديدة وقريباً على الساحة الفنية.

ديانا حداد وابنتها صوفي

ديانا حداد

ديانا حداد (1 أكتوبر 1976 -)، مغنية لبنانية تحمل أيضًا الجنسية الإماراتية ومقيمة في الإمارات العربية المتحدة، وواحدة من أشهر مطربي موسيقى البوب في العالم العربي ولازالت كذلك منذ منتصف التسعينيات وحتى اليوم. كان ألبومها الأول ساكن (1996) أحد أكثر الألبومات مبيعًا في عام 1996 إذ حصل على شهادة البلاتين من قبل شركة الخيول للتسجيلات، كما قدمت حداد الألبوم بأسلوبها الموسيقي البدوي للجمهور.

بدأت شهرتها الحقيقية في أواخر عام 1997 عندما أصدرت ألبومها الثالث (أمانيه) مصحوبًا بأغنية منفردة تحمل نفس العنوان. خلال هذا الوقت، شكلت ديانا حداد فريقًا ناجحًا مع زوجها الإماراتي السابق سهيل العبدول الذي أخرج جميع مقاطع الفيديو الموسيقية الخاصة بها حتى عام 2005 عندما قررت العمل مع مخرجين جدد.

كما بدأت ديانا في الأداء بلهجات أخرى غير اللبنانية والبدوية في ألبومها الرابع يامايا (1998) والذي تضمن أغانٍ باللهجات الخليجية والعراقية والمصرية. شهدت مسيرتها الفنية تقلبات عديدة، لكنها تمكنت بشكل عام من إنتاج أغنيات فردية لا تُنسى. من أشهر أغانيها: (ساكن)، (أمانيه)، (ماني ماني)، (ماس ولولي)، (يا عيبو)، و (لا فييستا)، (إلى هنا).

العائلة والزواج

لديانا حداد خمسة أخوة هم: لوليتا، داني، فادي، سمير وهي المولودة الثالثة أما والدي ديانا فأبوها جوزيف مسيحي ماروني وأمها منى مسلمة توفيت عام 1999م.

تزوجت ديانا من المخرج الإماراتي سهيل العبدول في أواخر عام 1995 وكانت تبلغ من العمر 19 سنة، وأصدرت في نفس العام ألبومها الأول ” ساكن الذي أخرجه زوجها وأخرج لها ألبومات عديدة كان آخرها صاحبي من ألبومها “أول مرة” قبل أن ينفصلا.

أنجبت ديانا إبنتين: صوفي (19 يوليو 1996) وميرا (26 نوفمبر 2007). انفصلت عن زوجها سهيل العبدول في عام 2009.

اعتناقها الإسلام

أشعلت ديانا الصحافة العربية عام 2000 حين أعلنت عبر أحدي المجلات انها اعتنقت الأسلام، وهذا التصريح القصير اشعل الصحافة بين المؤيد والمعارض لقرار ديانا، وفي نفس السياق رفضت ديانا الظهور الإعلامي لأكثر من عامين بعد هذا التصريح واكتفت بإحياء الحفلات، وحتي اخيرا عندما عادت للظهور في بعض البرامج رفضت ان يتم سؤالها عن قرارها وسبب ترك الدين المسيحي واعتناق الدين الإسلامي.

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