الصفحة الرئيسية فن أحدث ظهور للزوجة الأولى للفنان المصري الراحل ” محمود عبد العزيز “

أحدث ظهور للزوجة الأولى للفنان المصري الراحل ” محمود عبد العزيز “

بواسطة -
0 72

نشر ” محمد محمود عبد العزيز ” نجل الفنان المصري الراحل ” محمود عبد العزيز ” عددا من الصور لوالدته في أحدث ظهور لها بعد غياب عن الأضواء والمناسبات واللقاءات الفنية لسنوات عديدة .

ويظهر بالصورة كلا من محمد محمود عبد العزيز وشقيقه كريم محمود عبد العزيز ووالدتهم السيدة ” جيلان ” الزوجة الأولى للفنان الراحل محمود عبد العزيز أثناء حضورهم لإحدى المناسبات العائلية .

وكتب محمد عبد العزيز في تعليقه على الصورة قائلا : ” مع أخى و والدتى و الاستاذ عبدالعزيز ابن خال والدتى و السيدة حرمه من حفل زفاف نجلهما .. ألف مبروك اسألكم الفاتحة و الدعاء لابويا و لكل من رحلوا عنا ” .

وانهالت العديد من التعليقات من متابعي الفنان محمد عبد العزيز على الصورة الذين أعربوا عن جمال والدتهم .

View this post on Instagram
f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)">
F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);">
F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

مع اخى و والدتى و الاستاذ عبدالعزيز ابن خال والدتى و السيده حرمه من حفل زفاف نجلهما، الف مبروك 😊🌹 (اسألكم الفاتحه و الدعاء لابويا و لكل من رحلوا عنا)

A post shared by محمد محمود عبدالعزيز (@mohamedmahmoudabdelaziz_) on

 

 

لا يوجد تعليقات

ماذا تقول أنت؟

الرجاء, التأكد من الأطلاع على قواعد الكتابة في نورت قبل نشر تعليقك.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.