أحدث ظهور للزوجة الأولى للفنان المصري الراحل ” محمود عبد العزيز “

نشر ” محمد محمود عبد العزيز ” نجل الفنان المصري الراحل ” محمود عبد العزيز ” عددا من الصور لوالدته في أحدث ظهور لها بعد غياب عن الأضواء والمناسبات واللقاءات الفنية لسنوات عديدة .
ويظهر بالصورة كلا من محمد محمود عبد العزيز وشقيقه كريم محمود عبد العزيز ووالدتهم السيدة ” جيلان ” الزوجة الأولى للفنان الراحل محمود عبد العزيز أثناء حضورهم لإحدى المناسبات العائلية .
وكتب محمد عبد العزيز في تعليقه على الصورة قائلا : ” مع أخى و والدتى و الاستاذ عبدالعزيز ابن خال والدتى و السيدة حرمه من حفل زفاف نجلهما .. ألف مبروك اسألكم الفاتحة و الدعاء لابويا و لكل من رحلوا عنا ” .
وانهالت العديد من التعليقات من متابعي الفنان محمد عبد العزيز على الصورة الذين أعربوا عن جمال والدتهم .
View this post on Instagramf4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)">F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);">F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">
مع اخى و والدتى و الاستاذ عبدالعزيز ابن خال والدتى و السيده حرمه من حفل زفاف نجلهما، الف مبروك 😊🌹 (اسألكم الفاتحه و الدعاء لابويا و لكل من رحلوا عنا)