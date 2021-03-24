احتفلت عائلة الفنان المصري ” حسين فهمي ” بعيد ميلاده ال 81 الذي وافق يوم الإثنين الماضي 22 مارس .

فنشرت الإعلامية اللبنانية ” فاتن موسى ” زوجة الفنان ” مصطفى فهمي ” مجموعة من الصور عبر حسابها على موقع إنستجرام من الاحتفال الذي أقيم في أحد الأماكن العامة .

وظهرت في الصور فاتن موسى برفقة زوجها مصطفى فهمي وشقيقه حسين فهمي وزوجته آنا طرابلسي .. كما ظهرت تورتة عيد الميلاد التى دون عليها إسم ” سحس ” .

وكتبت في تعليقها على الصور معايدة منها ومن زوجها مصطفى فهمي لشقيقه حسين جاء فيها : ” عيد ميلاد سعيد يا أخي الحبيب حسين عقبال مية سنة مني ومن فاتن ” .