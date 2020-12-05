نشرت الفنانة المصرية المعتزلة ” حنان ترك ” صورة لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” من خلال خاصية الإستوري برفقة زوجها وسط الطبيعة في أحدث ظهور لهما .

وتفاعل المتابعون بشكل كبير على الصورة مشيرين إلى مدى جمالها ووجه الشبه بينها وبين زوجها ” محمود مالك ” .

فجاءت التعليقات مثل : ” سبحان الله كلما تلاقي اثنين متجوزين بقالهم فترة وعشرة بيصيروا يشبهوا بعض ” و ” الواحد لما بيقرّب من الدين بيصير أحلى ووجهو بينوّر ” و ” شبه بعض كتير افتكرته أخوكي ” .

كما نشرت صورة جديدة لها أيضا على موقع ” تويتر ” من أمام البحر وكتبت في تعليقها عليها : ” عِندما نستيقظ صٓباحاً وقد رزقنا الله يوماً جديداً لِنحيا ، لِنفكر ، لِنحب .. فلنجعل أول كلمة لنا الحمد لله ” .

يذكر أن حنان ترك قد عادت للظهور على السوشيال ميديا بعد غياب دام لمدة عامين .