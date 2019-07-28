أحدث ظهور للفنانة ليلى طاهر .. كيف تغيرت ؟

نشرت الإعلامية المصرية ” هند رضا ” عبر حسابها الشخصي على موقع ” إنستجرام ” صورة تجمعها مع الفنانة الكبيرة ” ليلى طاهر ” بمنتجع مارينا في الساحل الشمالي .
وجاءت هذه الصورة للفنانة ليلى طاهر بعد غياب عن الظهور على الساحة الإعلامية والفنية .
وظهر على وجه ليلى طاهر ملامح الكبر والتقدم في العمر .
وتفاعل عدد كبير من المتابعين على الصورة البعض منهم أشاد بجمال الصورة والبعض الآخر تساءل عن سبب غياب ليلى طاهر عن الساحة الفنية .
يذكر أن آخر ظهور للفنانة ليلى طاهر على الساحة الفنية كان من خلال تكريمها في مهرجان شرم الشيخ السينمائي للعام الماضى .
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