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أحدث ظهور للفنانة ليلى طاهر .. كيف تغيرت ؟

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نشرت الإعلامية المصرية ” هند رضا ” عبر حسابها الشخصي على موقع ” إنستجرام ” صورة تجمعها مع الفنانة الكبيرة ” ليلى طاهر ” بمنتجع مارينا في الساحل الشمالي .

وجاءت هذه الصورة للفنانة ليلى طاهر بعد غياب عن الظهور على الساحة الإعلامية والفنية .

وظهر على وجه ليلى طاهر ملامح الكبر والتقدم في العمر .

وتفاعل عدد كبير من المتابعين على الصورة البعض منهم أشاد بجمال الصورة والبعض الآخر تساءل عن سبب غياب ليلى طاهر عن الساحة الفنية .

يذكر أن آخر ظهور للفنانة ليلى طاهر على الساحة الفنية كان من خلال تكريمها في مهرجان شرم الشيخ السينمائي للعام الماضى .

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With the Gorgeous Lady Laila Taher ❤️ ليلي طاهر 🌟#هند_رضا

A post shared by Hend Reda Khalifa 𓋹🐞 (@henddreda) on

 

 

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