شاركت الفنانة ” ياسمين عبد العزيز ” متابعيها بصورة جديدة لها تجمعها بزوجها الفنان ” أحمد العوضي ” عبر حسابها على تطبيق الصور الفيديوهات ” إنستجرام ” .

وظهر أحمد العوضي في الصورة وهو يحتضن ياسمين عبد العزيز وذلك في الظهور الأول لهما عقب إعلان إصابتهما بفيروس كورونا المستجد .

وتفاعل المتابعون بشكل كبير على الصورة بالدعاء لهما بالشفاء العاجل والسؤال عن وضعهما الصحي في الوقت الحالي .

يذكر أن ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي أصيبا مؤخرا بفيروس كورونا أثناء تصوير مسلسلهما ” اللى مالوش كبير ” ويخضعان حاليا للعزل المنزلي مع تلقي بروتوكول العلاج اللازم .