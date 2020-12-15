نشرت زوجة نجم منتخب مصر القومي لكرة القدم مجموعة من الصور عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” من إحتفالها بعيد ميلاد زوجها .

وشهد الاحتفال حضور كلا من الفنانة ” بشرى ” وزوجها رجل الأعمال ” سالم هيكل ” في أحدث ظهور لهما بعد ساعات من عقد قرآنهما .

وكتبت ” ميناس ” زوجة محمد زيدان في تعليقها على الصور : ” تهانينا للزوجين الجميلين المتزوجين حديثا السيد سالم هيكل والسيدة بشرى .. لقد أحببنا جميعا أن نكون جزءا من يومكم الخاص والآن أنتم عالقون معنا مدى الحياة .. نحتفل بكل ذكرياتكم السنوية معا ” .

وتابعت : ” نحن حقا نحب كلاكما .. فليحفظكم الله وأتمنى لكم الحب الأبدي وكل السعادة في العالم التي تستحقونها يا رفاق .. بحبكو ” .

يذكر أن بشرى وسالم هيكل كانا قد احتفلا بعقد قرآنهما يوم الجمعة الماضية في حفل عائلي بسيط اقتصر على حضور الأهل فقط .