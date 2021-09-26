نشرت الفنانة ” روجينا ” صورة ومقطع فيديو عبر حسابها على إنستجرام من تسلمها لجائزتها من مهرجان أيام القاهرة للدراما العربية عن دورها في مسلسل ” بنت السلطان ” .

وظهر في منشور روجينا إبنتها الكبرى ” مايا ” التي تواجدت معها في حفل التكريم وكشفت في تعليقها عليه عن دور إبنتها في نجاح هذا المسلسل ودعمها ومساندتها لها .

فكتبت روجينا قائلة : ” كل تكريم من التكريمات دى عن دورى فى مسلسل (بنت السلطان) إنتى ليكى جزء كبير فيه .. كل نجاح إنتى شريكة فيه .. من أول دقيقة كنت الأمان بالنسبالى كنت لما ببص فى عنيكى بعد كل شوت بحس من غير ما تتكلمى أنا كوبسة ولا لأ ” .

وتابعت : ” تحضيرك معايا لكل تفصيلة صغيرة أو كبيرة .. لو فضلت طول عمرى اشكرك قليل على الحب والخوف والدعم الكبير ولغاية دلوقتى فكل تكريم بتكونى جنبى إيدك فى إيدى فرحانة بيا .. هفضل فخورة بيكى وراضية عنك (يا بنت عمرى ) يا أول فرحتى ” .