احتفل الفنان ” تامر حسني ” يوم أمس الثلاثاء بالعرض الخاص لفيلمه الجديد ” مش أنا ” والذي كان قد انتهى من تصويره منذ فترة طويلة وتأجل عرضه لأكثر من مرة بسبب الإجراءات الاحترازية التي أقرتها الدولة المصرية لعدم انتشار فيروس كورونا وفترات غلق دور العرض .

وحرص عدد من النجوم على حضور العرض الخاص لفيلم مش أنا ومشاركة تامر حسني فرحته وتهنئته عليه .. إلا أن بطلة العمل الفنانة ” حلا شيحة ” غابت عن الحضور والتي يتردد أنها في اتجاهها لاعتزال الفن مرة أخرى .

ومن النجوم الذين شاركوا تامر حسني العرض الخاص للفيلم زوجته : ” بسمة بوسيل ” و ” علي ربيع ” و ” سامو زين ” و ” حمدي الميرغني ” و ” أوس أوس ” و ” تامر فرج ” والإعلامية ” بسمة وهبة ” .

يذكر أن فيلم مش أنا يشارك في بطولته بجانب الفنان تامر حسني كلا من : ماجد الكدواني وسوسن بدر وحلا شيحة .. الفيلم قصة وسيناريو وحوار تامر حسنى وإخراج سارة وفيق .