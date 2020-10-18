بث التليفزيون العماني يوم أمس السبت حفلا غنائيا للفنانة الإماراتية ” أحلام ” والتي كانت قد أحيته في الأوبرا السلطانية العام الماضي ضمن فعاليات الاحتفال بيوم المرأة العمانية .

وهو الأمر الذي أثار استياء عدد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي من العمانيين موجهين الانتقادات على بث الحفل ولم يمر عام على وفاة السلطان ” قابوس بن سعيد ” .

والبعض الآخر أعرب عن غضبه من إذاعة حفل أحلام في الوقت نفسه الذي يُمنع فيه بث دعاء الشيخ أحمد الخليلي ويتم رفض نقل مهرجان للإنشاد الديني .

فجاءت تعليقات المتابعين مثل : ” كيف نحتفل ووالدنا سلطان قابوس ما كمّل سنة من توفى ” و ” لم تمضي على وفاة سلطان البلاد قابوس رحمه الله عام ولا على وفاة أمير الكويت شهر حتى يحتفل البعض بأحلام ” .