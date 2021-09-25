احتفلت الفنانة الإماراتية ” أحلام ” بعيد ميلاد زوجها ” مبارك الهاجري ” في منشور لها عبر حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات إنستجرام .

حيث نشرت أحلام صورة تجمعها بزوجها خلال تواجدهما على متن يخت وظهرت وهي تجلس بجانبه وتضع يدها على كتفه .

وكتبت الفنانة الإماراتية في تعليقها على الصورة مهنئة مبارك الهاجري بعيد ميلاده : ” كل عام وأنت أطيب وأطهر وأجمل شيء عرفته ” .

وتابعت : ” كل عام وأنت حبيبي وسندي وتاج راسي وصديقي الصدوق وأبو عيالي وظهري .. كل عام واحنا مع بعض طول العمر .. كل عام وأنت بخير حبيبي مبارك .. أحبك ” .