لفتت الفنانة الإماراتية أحلام الأنظار بأحدث إطلالاتها من خلال صورة نشرتها على حسابها الخاص في تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”، وبدت فيها في غاية الأناقة والتألق حيث اختارت فستاناً باللون الزهري بكمّين وصدر منتفخة، وأضافت إليه أكسسوارات تجمع اللونين الأبيض البرّاق والزهري.

وأثار هذا اللوك إعجاب عدد كبير من المتابعين الذين رأوا أن أحلام تزداد شباباً وتجدّداً مع مرور الوقت. وفيما أثنى الكثيرون على جمالها وأناقتها، رأى آخرون أنها تشبه في بعض ملامحها الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب.

وحازت الصورة أكثر من 45 ألف إعجاب في ساعات قليلة بعد نشرها، علماً أن أحلام أرفقتها بالتعليق: “ربحت او بالأصح. حسيت ربحتك وانتهى ربحي”.

ويُشار إلى أنه تم تداول اسم أحلام أخيراً على خلفية تلقي الفنان اللبناني راغب علامة اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد في الإمارات. وتذكّر الكثيرون أنه اعتبر في لقاء كان قد أجري معه على شاشة قناة “الجديد” اللبنانية أن كورونا مؤامرة، مشيراً إلى أنه يرفض اللقاح. كما لفتوا إلى استغراب علامة حصول أحلام على اللقاح حينها، أي قبل إعلان الانتهاء من التجارب التي تجرى عليه.