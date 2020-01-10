أحلام تشعل المواقع بطريقة ضحكتها الغريبة.. شاهدوا طرافتها

فاجأت الفنانة الإماراتية أحلام متابعيها بطريقة إعرابها عن فرحها بتساقط المطر. وظهرت في مقطع مصور نشرته على حسابها على “إنستغرام” وهي تجلس في سيارة تقلها إلى مركز سيتي ووك في دبي.

وبدت وهي تضحك بشدة تعبيراً عن فرحتها بالشتاء وأشارت إلى أنها ستذهب رغم ذلك إلى المكان الذي تقصده، مضيفة أنها عادة ما تصل متأخرة.

وأرفقت الفيديو بالتعليق: “مطر مطر مطر… مبروك عليكم الرحمة… الي يحب يسمع أنا ما أستغني، لايف في سيتي ووك دبي”.

وأطلقت بهذا موجة من التعليقات حيث عبر الكثير من المتابعين عن حبهم للفنانة واعتبر آخرون أنها مصدر للفرح والتفاؤل بالنسبة إليهم.

وحقق الفيديو في الساعتين الأوليين بعد نشره أكثر من 114 ألف مشاهدة. ويشار إلى أن أحلام أعلنت قبل ذلك أنها ستقيم حفلاً غنائياً في سيتي ووك في دبي مع مشتركي الموسم الأخير من برنامج المواهب The Voice.