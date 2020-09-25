أشعلت الفنانة الإماراتيّة أحلام الشامسي موقع التواصل الإجتماعي تويتر برومانسيّتها، وذلك بعد نشر رسالة توجّهت فيها إلى زوجها بطل الرالي ورجل الأعمال القطري مبارك الهاجري.

وفي التفاصيل، فقد عايدت الفنانة أحلام زوجها مبارك الهاجري بمناسبة عيد ميلاده من خلال نشر صورته، وأرفقتها بالرسالة التالية:

“كل عام وانت نور عيوني وضوى دنياي، والحمد لله ان ربي رزقني بزوج وبحبيب وصديق واخ واب وكل شي حلو”.

وتابعت أحلام رسالة الحب إلى زوجها بالقول “انت اللي عمرك ما حسيت خاطري بكلمه وحشمتني وأكرمتني وتشوف وجهي غضبان والا راضي… ربي لا يفرقنا ويبارك لنا في حياتنا وعيالنا وسعادتنا. احبك يا اغلى من سكن قلبي، وكل عام واحنا مع بعض”.

كل عام وانت نور عيوني وضوى دنياي والحمد لله ان ربي رزقني بزوج وبحبيب وصديق واخ واب وكل شي حلو انته اللي عمرك ما حسيت خاطري بكلمه وحشمتني وأكرمتني وتشوف وجهي غضبان والا راضي…ربي لايفرقنا ويبارك لنا في حياتنا وعيالنا وسعادتنا احبك يا اغلا من سكن قلبي وكل عام وحنا مع بعض pic.twitter.com/VB1iXjV182 — A H L A M (@AhlamAlShamsi) September 24, 2020