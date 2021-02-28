اعلنت الفنانة الإماراتية احلام عن فرحتها وفخرها بتهنئة السيدة عهد بنت عبد الله البوسعيدية، زوجة سُلطان عمان هيثم بن طارق، لها على ألبومها الجديد “فدوة عيونك”

وكتبت احلام في تغريد عبر حسابها على تويتر قائلة: “تشريف ووسام على صدري مباركه السيده الجليله السيده #عهد_بنت_عبدالله_البوسعيدية حرم جلاله السلطان المعظم السلطان هيثم بن طارق بن تيمور البوسعيدي حفظهما الله ورعاهما على البومي #فدوه_عيونك كان الخطاب الرسمي من جلالتها كوسم في القلب الذي سيظل مديون لها طول العمر شكراً من القلب”.

تشريف ووسام على صدري مباركه السيده الجليله السيده #عهد_بنت_عبدالله_البوسعيدية حرم جلاله السلطان المعظم السلطان هيثم بن طارق بن تيمور البوسعيدي حفظهما الله ورعاهما على البومي #فدوه_عيونك كان الخطاب الرسمي من جلالتها كوسم في القلب الذي سيظل مديون لها طول العمر شكراً من القلب pic.twitter.com/KAmYV2yer2 — A H L A M #Ahlam2021 (@AhlamAlShamsi) February 28, 2021

كما اعربت احلام عن رغبتها بالغناء امام زوجة السلطان كاتبة: “اتمنى هذا التشريف ان اغني امام السيده الجليله #عهد_بنت_عبدالله_البوسعيديه رعاها الله في يوم المرأه العمانيه في #الاوبرا_السلطانيه في عمان الفخر شكرا لك”.

اتمنى هذا التشريف ان اغني امام السيده الجليله #عهد_بنت_عبدالله_البوسعيديه رعاها الله في يوم المرأه العمانيه في #الاوبرا_السلطانيه في عمان الفخر شكراً لك https://t.co/zavnGZXC5d — A H L A M #Ahlam2021 (@AhlamAlShamsi) February 28, 2021

وكانت أحلام قد ختمت ألبومها “فدوة عيونك” بطرح فيديو يصور احتفالية إطلاق الألبوم مع فريق العمل، نشرته على حسابها الرسمي في “يوتيوب”.وتضمّن المقطع لقطات من حفل نظمه فريق العمل إثر انتهاء عمليات تصوير الكليبات، فبدت أحلام في قمة سعادتها وهي تقف خلف مجموعة من قوالب الحلوى وطاولة وضع عليها رقم 2021.

وحرصت أحلام على التقاط صور تذكارية مع كافة طاقم العمل، ولم تستطع إخفاء دموعها عندما صفّق الجميع محتفلين بإتمام التحدي بتصوير 25 كليباً في استديوات MBC بدبي، ضمن 25 فكرة مختلفة عن بعضها البعض تطلبت تغيير أحلام إطلالتها في كلّ كليب على اختلاف فكرة الأغنية والرؤية التي اختارها المخرج حسن غدار للتنفيذ.

وجاء نشر الفيديو بعد طرح أحلام آخر أغنيات الألبوم على طريقة الفيديو كليب وحملت اسم “بريء” من كلمات سعود البابطين وألحان سهم.

وحظي ألبوم أحلام منذ طرحه بتفاعل كبير وحققت أغنية “حزين” التفاعل الأكبر إذ حققت أكثر من عشرة ملايين مشاهدة خلال أسبوعين من طرحها على “يوتيوب”.